Ilie Bolojan, contract cu bani din SAFE pentru Digi România, dupa seria de interviuri: aproape 200 de milioane de euro de la Guvern

Sursă: Realitatea PLUS

Guvernul Bolojan a anunțat că încheie un contract de aproape 200 de milioane de euro cu Digi România, în cadrul programului SAFE! Până acum, DIGI a fost televiziunea de casă a premierului. În loc să organizeze conferințe de presă, Ilie Bolojan a preferat în mai multe rânduri să facă anunțuri importante pentru țară la DIGI FM și DIGI 24. Realitatea PLUS a cerut un punct de vedere de la Ilie Bolojan - prin intermediul purtătorului de cuvânt al Executivului Ioana Dogioiu - însă nu a primit un răspuns până la această oră.

Jurnaliștii Realitatea PLUS au documentat nu mai puțin de 7 apariții în exclusivitate ale lui Ilie Bolojan la DIGI 24 și DIGI FM, de la începutul anului 2026 și până acum. Asta chiar dacă mesajele sale îi priveau pe toți românii și nu doar pe o parte dintre aceștia. Moderatorii postului l-au prezentat într-o postură favorabilă în mai multe rânduri.



Acum, Guvernul vrea să încheie un contract de 196 de milioane de euro cu compania DIGI România, aflată în același grup cu DIGI 24 și DIGI FM, posturile unde a fost invitat premierul pentru declarații în exclusivitate. Banii sunt destinați unui contract pentru dezvoltarea unei platforme integrate pentru securitate cibernetică. Dintre toate proiectele semnate de executiv în acest domeniu, cu bani din SAFE, cel cu DIGI 24 este cel mai mare.



Mai mult, scriu jurnaliștii, prim-ministrul are o relație instituțională veche cu fosta RCS-RDS, firma care a precedat DIGI România, încă de pe vremea când se afla la Oradea. Cu aceasta, Bolojan a încheiat mai multe proiecte importante cu miză politică.