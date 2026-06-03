Guvernul Bolojan se reunește într-o nouă ședință. Acordarea de ajutoare familiilor afectate de drona rusească căzută în Galaţi, pe ordinea de zi

Sursă: Realitatea.Net

Guvernul României se reuneşte, miercuri, într-o nouă ședință, având pe ordinea de zi un proiect care prevede acordarea de ajutoare familliilor care au fost afectate de căderea unei drone ruseşti pe un bloc din Galaţi.

În urma incidentului din data de 29 mai, Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă a decis acordarea de ajutoare familiilor afectate de explozia unei drone la Galaţi, fiind vorba despre 25.000 de lei pentru cei a căror locuinţă a fost afectată în proporţie mai mare de 25%.

"Familiile şi persoanele din Galaţi ale căror locuinţe au fost afectate de prăbuşirea dronei din noaptea de 29 mai 2026 vor primi ajutoare financiare de urgenţă. Decizia a fost luată în şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, convocat de prim-ministrul Ilie Bolojan", a anunţat Guvernul, imediat după prodicerea incidentului.

Ajutoare acordate vor fi de:

- 10.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mică de 25%;

- 25.000 de lei pentru fiecare familie sau persoană singură a cărei locuinţă a fost afectată în proporţie mai mare de 25%;

"Cuantumul despăgubirilor se stabileşte pe baza evaluărilor efectuate de comisia constituită prin ordin al prefectului. De asemenea, prin Hotărârea CNSU se abilitează Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale să promoveze proiectul hotărârii de Guvern care va statua acordarea acestor ajutoare de urgenţă", a mai transmis Guvernul.

Fondurile se alocă prin suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului.

Avarierea unei locuinţe din România din cauza războiului din Ucraina nu este acoperită de asigurarea obligatorie, care prevede doar trei situaţii. Inclusiv asigurarea facultativă ar putea fi insuficientă, consideră unii specialişti din domeniul asigurărilor, care au cerut lămuriri legislative în acest sens.