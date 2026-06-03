15 câini neîngrijiți, ridicați de polițiști și duși la un adăpost din Timiș. Proprietarul, amendat

Sursă: Realitatea.Net

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Timiş au intervenit într-o locuinţă din Cenei, județul Timiș, unde au găsit 15 câini ţinuţi în condiţii improprii. Animalele au fost ridicate şi plasate în adăpost, iar proprietarul a fost amendat.

Poliţiştii Biroului pentru Protecţia Animalelor Timiş au efectuat verificări la o adresă din localitatea Cenei, judeţul Timiş, unde au descoperit 15 câini care nu beneficiau de îngrijire adecvată. Potrivit IPJ Timiş, numărul mare de animale şi condiţiile existente făceau imposibilă asigurarea corespunzătoare a nevoilor acestora.



Pentru protejarea sănătăţii şi bunăstării câinilor, poliţiştii au emis ordine de plasare în adăpost pentru toate cele 15 exemplare. Animalele au fost încredinţate unei persoane care le va asigura hrana, adăpostirea, îngrijirea şi, dacă este necesar, asistenţa medical-veterinară.

Proprietarul câinilor a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea legislaţiei privind protecţia animalelor.

Reprezentanţii Biroului pentru Protecţia Animalelor reamintesc că deţinerea unui număr mare de animale implică responsabilităţi permanente şi obligaţia de a le asigura condiţii adecvate de trai, astfel încât bunăstarea lor să nu fie afectată.