Dispariției Alexandrei Măceșanu și Luizei Melencu

Luiza Melencu, tânăra, în vârstă de 19 ani la momentul dispariției, a fost văzută ultima dată pe 14 aprilie 2019, după ce a urcat într-o mașină de ocazie, în zona Caracal. Principalul suspect în acest caz a fost Gheorghe Dincă, ulterior acuzat că ar fi răpit-o, agresat-o și ucis-o. Cu toate acestea, în ciuda anchetelor extinse, rămășițele Luizei Melencu nu au fost găsite nici până astăzi.

Dispariția ei a fost inițial tratată cu întârziere, iar cazul a devenit cu adevărat cunoscut abia după ce, la câteva luni distanță, o altă tânără, Alexandra Măceșanu, a fost răpită în condiții similare. Apelurile disperate la 112 ale Alexandrei au scos la iveală deficiențe grave în reacția autorităților, amplificând revolta publică.

De-a lungul anilor, cazul Luizei Melencu a fost învăluit în incertitudine. În lipsa unor dovezi clare privind decesul acesteia, au apărut numeroase speculații, inclusiv ipoteze potrivit cărora tânăra ar fi fost dusă în străinătate și exploatată. Cu toate acestea, niciuna dintre aceste teorii nu a fost confirmată oficial.

Unde se află cele două tinere dispărute?

Au existat și mărturii neconfirmate ale unor persoane care susțin că ar fi văzut-o pe Luiza în diferite zone din țară, însă aceste informații nu au fost validate de anchetatori.

Familia tinerei continuă să trăiască între speranță și durere, așteptând răspunsuri clare din partea autorităților. Mama Luizei a declarat în repetate rânduri că nu și-a pierdut speranța și că își dorește să afle adevărul despre ce s-a întâmplat cu fiica sa.

Cazul Caracal rămâne unul simbolic pentru problemele sistemului de intervenție și anchetă din România, dar și pentru nevoia de reforme profunde în ceea ce privește siguranța cetățenilor, în special a tinerelor.

La șapte ani de la tragedie, întrebările persistă, iar lipsa unor răspunsuri definitive continuă să alimenteze neîncrederea și emoția publică.