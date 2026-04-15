Imobilul, o clădire istorică asociată în trecut unui important om de afaceri, a fost eliberat după un proces juridic care s-a întins pe mai mulți ani.

Proces de lungă durată și ocupare contestată

Evacuarea vine după aproximativ doi ani de litigii. Deși imobilul ar fi fost readus în proprietatea statului încă din 2023, ocupanții au refuzat să îl părăsească, ceea ce a dus în final la intervenția autorităților.

În urma acțiunii de marți, clădirea urmează să fie preluată și administrată de stat.

Intervenție în context politic și juridic tensionat

Operațiunea a avut loc în a treia zi de Paște și chiar înainte de un proces al lui Dominic Fritz cu Agenția Națională de Integritate, programat pentru 15 mai. Acțiunea a fost realizată împreună cu forțele de ordine, iar primarul Timișoarei a fost prezent la fața locului în timpul evacuării.

În spațiul public au apărut și critici legate de momentul intervenției și de modul în care aceasta a fost comunicată.

Evacuare în forță dintr-o vilă monument din Timișoara, ocupată ilegal de un om de afaceri. Primarul Dominic Fritz, prezent la intervenție

Reacții și acuzații din partea fostului primar Nicolae Robu

Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, a comentat situația într-o intervenție la Realitatea PLUS, oferind detalii despre istoricul juridic al imobilului și despre modul în care s-a ajuns la evacuare.

Acesta a afirmat:

„El nu trăiește decât din ce a moștenit, arogându-și merite acolo unde nu are chiar nicio contribuție. În ceea ce privește această celebră vilă, în 2017, prin dosarul Nr. 145, dau date concrete ca să poată fi verificate ce spun, am deschis proces și am cerut radierea din cartea funciară a proprietarilor existenți la momentul respectiv, și intabularea statului român ca proprietar al vilei. Iar în 2019, în 7 ianuarie, deja am câștigat în instanță, prin sentința civilă Nr. 3.

Tribunalul Timiș ne-a dat câștig de cauză, numai că nu am putut pune în operă această sentință, ea nefiind definitivă. Cetățenii respectivi, romi, dar nu etnia este importantă, au făcut apel. Și sentința aceasta a rămas definitivă abia în 2022. Eu nu mai eram primar, nu aveam ce să fac din 2019 și până când sentința a rămas definitivă, decât să aștept ca instanța să își spună ultimul cuvânt.

Ei bine, după 2022 atunci a aflat și Fritz, cu ocazia asta a aflat că există această vilă. La momentul în care eu am deschis procesul, el nici măcar nu era în România, era încă în pregătire în Germania.”

Discuții despre momentul executării și rolul administrației

Robu a susținut că abia după anul 2022 s-a putut ajunge la executarea silită a deciziei definitive. Acesta a ridicat întrebări legate de momentul evacuării și de modul în care administrația actuală a gestionat situația.

„Abia acum s-a putut ajunge la executarea silită. Dar de ce din 2022 când sentința a rămas definitivă nu a trecut la evacuare? El a făcut show, s-a dus acolo cu un batalion de jandarmi deși știa că nu e nimeni care să opună rezistență. El a câștigat al doilea mandat numai cu show-uri pentru că atunci când a aflat de această vilă și-a dat seama că e o mână cerească pentru el, el nu are nicio realizare decât proiectele care erau proiectele pornite de mine.”

