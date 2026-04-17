Primul seism a avut loc la ora 22:42:58, în județul Buzău. A avut magnitudinea de 2,8 și s-a produs la o adâncime de 129,6 kilometri. A fost localizat în apropierea mai multor orașe din zonă, fără să fie resimțit sau să provoace efecte.

Două cutremure în Vrancea în doar câteva minute

La scurt timp, la ora 22:52:08, s-a produs al doilea cutremur, în județul Vrancea. Acesta a fost ușor mai puternic, cu magnitudinea de 3,1, și s-a produs la o adâncime de 93,3 kilometri. Și acest seism a fost unul slab, fără pagube sau victime.