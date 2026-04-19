Coreea de Nord, nou raid cu rachete balistice

Coreea de Nord a efectuat mai multe tiruri cu rachete balistice

Rachetele au parcurs 140 de kilometri. Imediat după raid, ONU a interzis regimului nord-coreean să utilizeze acest tip de arme.

Ulterior, președinția sud-coreeană a anunțat că a desfășurat o reuniune de urgență pentru securitate în urma acestor tiruri.

Sancțiunile impuse de ONU Coreei de Nord pentru programul său de arme nucleare interzic tirurile cu rachete balistice.

Rachetele de croazieră, care rămân în atmosferă pe parcursul traiectoriei până la țintă, sunt în continuare permise.