Evenimentul face parte din inițiativa „America Reads The Bible”, iar intervenția președintelui este programată pentru 21 aprilie, în jurul orei 18:00 (ora locală). Momentul este considerat unul simbolic, mai ales în contextul în care Casa Albă a integrat tot mai frecvent referințe religioase în comunicarea oficială.

Versetul ales și semnificația sa religioasă

În cadrul intervenției video, Donald Trump va citi un fragment din Cartea a doua a Cronicilor (capitolul 7, versetele 11-22), un pasaj biblic asociat frecvent cu ideea de pocăință și reînnoire spirituală.

Versetul 14, unul dintre cele mai cunoscute din text, este adesea invocat în mediile creștine evanghelice:

„Dacă poporul Meu se va smeri, se va ruga și se va întoarce de la căile lui rele, atunci îi voi asculta rugăciunea și îi voi vindeca țara.”

Acest pasaj a fost folosit și în contexte politice anterioare din Statele Unite, inclusiv în timpul protestelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021.

Participarea lui Trump la acest eveniment vine la scurt timp după o serie de controverse publice. Una dintre acestea a implicat o dispută cu Papa Leon, pe fondul diferențelor de opinie privind politica externă și conflictul din Orientul Mijlociu.

În paralel, președintele american a fost criticat după ce a distribuit o imagine generată cu inteligență artificială în care apărea reprezentat simbolic ca Iisus Hristos, imagine ulterior ștearsă în urma reacțiilor negative din spațiul public.

Religia în spațiul politic american

Administrația Trump a fost acuzată de o apropiere tot mai accentuată între discursul politic și simbolistica religioasă. În ultimele luni, Casa Albă a promovat mesaje cu conținut biblic, iar oficiali guvernamentali au participat la evenimente religioase în mod public.

Printre oficialii care vor fi prezenți la lectura biblică se numără Marco Rubio, Pete Hegseth și Susie Wiles.

Dezbaterea privind separarea stat-biserică

În Statele Unite, implicarea simbolurilor religioase în discursul politic a generat dezbateri intense. Deși președinți anteriori au invocat credința în spațiul public, analiștii subliniază diferența dintre exprimarea personală a religiei și transformarea acesteia într-un element instituțional al guvernării.

Potrivit experților, inclusiv celor citați de presa americană, problema apare atunci când mesajele religioase sunt prezentate ca normă națională, nu doar ca expresie individuală de credință.