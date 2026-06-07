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Rusia, asaltată de drone ale Ucrainei. Aproape 350 de dispozitive, doborâte în 12 ore

7 iun. 2026, 08:38
Actualizat: 7 iun. 2026, 08:39
Atacuri cu drone în Rusia

Atacuri cu drone în Rusia

Realitatea.NETArticol scris de Realitatea.NET
Sursă: realitatea.net

Ministerul Apărării din Rusia anunță că a interceptat și distrus 339 de drone ucrainene în doar 13 ore, în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zona Moscovei. Operațiunile antiaeriene ar fi avut loc între orele 7:00 și 20:00, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram.

Instituția a enumerat 13 regiuni afectate, precum și zone de deasupra Mării Negre. Lista include atât regiuni din centrul Rusiei, cât și din nord‑vest, precum Leningrad și Pskov.

Primarul Moscovei a transmis mai multe actualizări privind drone doborâte în apropierea capitalei. Un bilanț neoficial indică 14 aparate interceptate pe parcursul zilei.

Autoritatea aviației civile din Rusia a anunțat suspendarea temporară a zborurilor către mai multe aeroporturi.

Pentru orașul Soci, agențiile ruse au relatat că au fost emise patru ordine de suspendare în momente diferite ale zilei.

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