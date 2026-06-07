Rusia, asaltată de drone ale Ucrainei. Aproape 350 de dispozitive, doborâte în 12 ore
Atacuri cu drone în Rusia
Ministerul Apărării din Rusia anunță că a interceptat și distrus 339 de drone ucrainene în doar 13 ore, în mai multe regiuni ale țării, inclusiv în zona Moscovei. Operațiunile antiaeriene ar fi avut loc între orele 7:00 și 20:00, potrivit unui mesaj publicat pe Telegram.
Instituția a enumerat 13 regiuni afectate, precum și zone de deasupra Mării Negre. Lista include atât regiuni din centrul Rusiei, cât și din nord‑vest, precum Leningrad și Pskov.
Primarul Moscovei a transmis mai multe actualizări privind drone doborâte în apropierea capitalei. Un bilanț neoficial indică 14 aparate interceptate pe parcursul zilei.
Autoritatea aviației civile din Rusia a anunțat suspendarea temporară a zborurilor către mai multe aeroporturi.
Pentru orașul Soci, agențiile ruse au relatat că au fost emise patru ordine de suspendare în momente diferite ale zilei.
Citește și:
- 08:08 - Șeful diplomației ucrainene: Rusia va fi forțată să încheie războiul, dar în condiții mult mai dure
- 21:16 - Alertă de călătorie în Europa. Turiștii sunt avertizați că în aceste țări există riscul să cadă drone din cer
- 20:13 - Șeful Pentagonului vorbește despre invazia migranților. „Plaje europene sunt luate cu asalt de ideologii diferite, periculoase”
- 18:29 - Bulgarii își fac un orășel în Antarctica. Pentru început, au adus câteva containere
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News