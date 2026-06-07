Șeful diplomației ucrainene: Rusia va fi forțată să încheie războiul, dar în condiții mult mai dure

Sursă: realitatea.net

Ministrul ucrainean de Externe avertizează Rusia că va fi obligată să încheie războiul, dar în condiții mult mai dure decât cele pe care le-ar fi putut obține prin negocieri. Andrii Sybiha spune că Vladimir Putin a ratat șansa unei ieșiri controlate și că războiul pe care îl duce este deja unul eșuat.

Șeful diplomației de la Kiev avertizează că pierderile militare ale Rusiei vor continua să crească, iar economia va intra și mai adânc în recesiune. Populația va simți presiunea prin locuri de muncă pierdute, taxe mai mari și inflație tot mai ridicată, scrie Ukrainska Pravda.

Sybiha spune direct că Rusia nu mai are zone complet sigure și că atacurile Ucrainei la distanță mare vor continua. În paralel, presiunea internațională asupra Moscovei se va intensifica, inclusiv prin folosirea activelor înghețate și extinderea interdicțiilor de călătorie.

În final, ministrul ucrainean avertizează că Rusia va ajunge oricum la o soluție diplomatică, dar termenii vor fi mult mai nefavorabili. Iar refuzul Kremlinului de a discuta pacea trebuie să ducă la un sprijin internațional și mai puternic pentru Ucraina.