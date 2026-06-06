Alertă de călătorie în Europa. Turiștii sunt avertizați că în aceste țări există riscul să cadă drone din cer

Sursă: merkur.de

Persoanele care intenționează să călătorească în nordul Europei sunt avertizate să urmărească atent informațiile oficiale de securitate și transport. Autoritățile germane au actualizat recomandările de călătorie pentru mai multe state europene după o serie de incidente care au afectat spațiul aerian și au ridicat semne de întrebare în rândul experților din domeniul aviației.

Nu este vorba despre o creștere a criminalității sau despre extinderea unui conflict militar, ci despre un fenomen tehnologic care a început să producă efecte vizibile asupra sistemelor de navigație și asupra traficului aerian. În anumite situații, consecințele pot include întârzieri, redirecționări sau chiar anularea unor zboruri.

Patru țări vizate de noile avertizări

La începutul lunii iunie 2026, Ministerul german de Externe a revizuit informațiile privind securitatea și călătoriile pentru Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania.

Decizia a venit după mai multe incidente în care drone aflate în zbor și-ar fi pierdut orientarea și ar fi deviat de la traseele stabilite. Specialiștii indică drept posibilă cauză fenomenul cunoscut sub denumirea de „GPS spoofing”, prin care semnalele de navigație sunt manipulate, afectând capacitatea aparatelor de a-și determina poziția reală.

În astfel de situații, dronele pot primi informații eronate despre locația lor și pot ajunge să se deplaseze în direcții diferite față de cele programate inițial.

Probleme tot mai frecvente pentru aviație

Potrivit informațiilor apărute în presa germană , echipajele care operează zboruri către Finlanda și statele baltice se confruntă aproape zilnic cu perturbări ale sistemelor de navigație.

În paralel, Euronews a relatat că numărul incidentelor legate de drone a crescut semnificativ în Europa pe parcursul anului 2026. Numai în România au fost raportate cel puțin 15 astfel de cazuri.

Autoritățile urmăresc cu atenție evoluția fenomenului, deoarece efectele sale nu se limitează la drone, ci pot influența și funcționarea unor sisteme utilizate în navigația aeriană.

Aeroporturi care pot fi închise temporar

Una dintre principalele preocupări este legată de posibilitatea ca dronele afectate de interferențe electronice să ajungă în zone neprevăzute sau să aterizeze necontrolat.

Din acest motiv, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania au fost nevoite să gestioneze în repetate rânduri situații de alertă. Ministerul german de Externe avertizează că, în anumite circumstanțe, aeroporturile pot fi închise temporar din motive de siguranță.

În consecință, călătorii trebuie să ia în calcul posibilitatea apariției unor întârzieri semnificative, a redirecționării curselor către alte aeroporturi sau chiar a anulării unor zboruri.

Restricții și la frontiere

Actualizarea recomandărilor de călătorie nu privește exclusiv incidentele cu drone.

Ministerul german de Externe amintește că punctele de trecere a frontierei dintre Finlanda și Rusia rămân în continuare închise.

În Lituania mai funcționează doar două puncte de frontieră cu Belarus. Totodată, la granițele Letoniei și Estoniei cu Rusia și Belarus sunt aplicate controale suplimentare, iar timpii de așteptare pot fi considerabil mai mari decât în mod obișnuit.

Cu toate acestea, în pofida incidentelor recente și a tensiunilor geopolitice din regiune, Finlanda, Estonia, Letonia și Lituania continuă să fie considerate destinații relativ sigure pentru turiștii internaționali.