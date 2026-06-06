Bulgarii își fac un orășel în Antarctica. Pentru început, au adus câteva containere
Foto: Profimedia
Ceea ce a început cu ani în urmă ca un singur container a crescut la ceea ce se poate numi acum un oraș bulgar în Antarctica, spune Kamen Nedkov, comandantul bazei bulgare de pe Insula Livingston. El le-a vorbit participanților la o tabără de reportaj privind cea de-a 34-a Expediție Antartică Bulgară, organizată sâmbătă la Aheloi.
El a remarcat că anul acesta redeschiderea și pregătirea bazei a început de la jumătatea lui noiembrie. ''Am fost întâmpinați de o cantitate moderată de zăpadă, iar munca manuală a revenit la modă'', a adăugat zâmbind Nedkov, citat de BTA. El a afirmat că în ciuda problemelor totul a fost pregătit pentru primirea oamenilor de știință și a marinarilor, înainte de de sosirea vasului de cercetare Sfinții Chiril și Metodiu la sfârșitul lui decembrie.
''Anul acesta, în parteneriat cu Emiratele Arabe Unite, am construit o nouă instalație pentru amplasarea unui laborator meteorologic și seismic'', a spus Nedkov. El a explicat că echipamentul pentru laborator va fi livrat în cursul expedițiilor următoare.
Șeful bazei bulgare de pe Insula Livingston a mai spus că rețeaua de canalizare este terminată și toate clădirile au fost alimentate cu apă. Apele reziduale sunt procesate printr-o stație de epurare, iar sistemul de evacuare nu este încă terminat, a adăugat el.
Nedkov a relatat că s-au efectuat de asemenea mai multe renovări în timpul celei de-a 34-a expediții. Au fost înlocuite ferestre, au fost instalate încălzitoare de apă și mașini de spălat noi, iar acoperișul clădirii principale a fost reparat. El a afirmat că una din cele mai semnificative realizări a fost renovarea vechii capele și așezarea unor icoane înăuntru.
''De data aceasta, baza a rămas deschisă timp de 118 zile'', a adăugat Nedkov. El a subliniat că ameliorarea și modernizarea bazei permit oamenilor de știință bulgari să se angajeze în proiecte de cercetare tot mai ambițioase.
Citește și:
- 18:14 - Rupere de nori în țară. Curți inundate și poduri rupte de viitura de cod roșu - VIDEO
- 17:59 - A fost un gigant al industriei românești, singurul producător de carbid din țară. Ce s-a ales din motorul economic al unui oraș întreg
- 17:35 - Nicușor Dan explică de ce drona s-a plimbat prin port fără a fi detectată: „Este o tehnologie nouă. Radarele obișnuite nu sunt făcute pentru așa ceva”
- 17:27 - Bolojan vine cu soluția de avarie: Proiectele din PNRR finalizate, dar neracordate la energie electrică, ar putea fi considerate recepționate
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News