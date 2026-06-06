Bulgarii își fac un orășel în Antarctica. Pentru început, au adus câteva containere

Sursă: Agerpres, BTA

Ceea ce a început cu ani în urmă ca un singur container a crescut la ceea ce se poate numi acum un oraș bulgar în Antarctica, spune Kamen Nedkov, comandantul bazei bulgare de pe Insula Livingston. El le-a vorbit participanților la o tabără de reportaj privind cea de-a 34-a Expediție Antartică Bulgară, organizată sâmbătă la Aheloi.

El a remarcat că anul acesta redeschiderea și pregătirea bazei a început de la jumătatea lui noiembrie. ''Am fost întâmpinați de o cantitate moderată de zăpadă, iar munca manuală a revenit la modă'', a adăugat zâmbind Nedkov, citat de BTA . El a afirmat că în ciuda problemelor totul a fost pregătit pentru primirea oamenilor de știință și a marinarilor, înainte de de sosirea vasului de cercetare Sfinții Chiril și Metodiu la sfârșitul lui decembrie.





''Anul acesta, în parteneriat cu Emiratele Arabe Unite, am construit o nouă instalație pentru amplasarea unui laborator meteorologic și seismic'', a spus Nedkov. El a explicat că echipamentul pentru laborator va fi livrat în cursul expedițiilor următoare.



Șeful bazei bulgare de pe Insula Livingston a mai spus că rețeaua de canalizare este terminată și toate clădirile au fost alimentate cu apă. Apele reziduale sunt procesate printr-o stație de epurare, iar sistemul de evacuare nu este încă terminat, a adăugat el.



Nedkov a relatat că s-au efectuat de asemenea mai multe renovări în timpul celei de-a 34-a expediții. Au fost înlocuite ferestre, au fost instalate încălzitoare de apă și mașini de spălat noi, iar acoperișul clădirii principale a fost reparat. El a afirmat că una din cele mai semnificative realizări a fost renovarea vechii capele și așezarea unor icoane înăuntru.



''De data aceasta, baza a rămas deschisă timp de 118 zile'', a adăugat Nedkov. El a subliniat că ameliorarea și modernizarea bazei permit oamenilor de știință bulgari să se angajeze în proiecte de cercetare tot mai ambițioase.



