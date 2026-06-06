Ucraina a lovit cu drone un șantier naval de lângă Sankt Petersburg, chiar în timpul Forumului lui Putin - VIDEO
Atac uccrainean in Rusia
Ucraina ar fi lansat în noaptea de 6 iunie un val amplu de atacuri cu drone asupra mai multor regiuni din Rusia, vizând inclusiv zona orașului Kronstadt, aflat lângă Sankt Petersburg. Acțiunile au loc chiar înaintea ultimei zile a Forumului Economic Internațional, desfășurat în orașul natal al lui Vladimir Putin.
Mesaje publicate pe canale rusești de Telegram arată că localnicii au observat fum în apropierea Șantierului Naval Kronstadt, situat la circa 30 de kilometri de Sankt Petersburg. Imagini distribuite online ar surprinde drone survolând zona înaintea presupusului atac, scrie Kyiv Independent.
Loviturile vin la doar câteva zile după ce forțele ucrainene ar fi vizat Terminalul Petrolier din Sankt Petersburg, pe 3 iunie, în timp ce delegațiile internaționale soseau pentru forum. În paralel, au fost raportate atacuri asupra unor obiective petroliere din alte regiuni ruse.
Fotografii și înregistrări publicate de locuitori arată un incendiu la un depozit de combustibil din Ust-Labinsk, parte a unei serii mai ample de lovituri asupra infrastructurii energetice ruse. Autoritățile ruse nu au oferit încă detalii oficiale despre pagube.
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