Navă de pescuit turcească, atacată și scufundată în Marea Neagră. Un mort și patru răniți

Sursă: realitatea.net

Un marinar a murit și alți patru au fost răniți după ce o navă de pescuit turcească a fost atacată în Marea Neagră, în apropierea peninsulei Crimeea. Vasul s-a scufundat rapid, iar circumstanțele agresiunii și autorii acesteia nu au fost încă stabiliți.

Potrivit comandamentului pazei de coastă, atacul a vizat nava sub pavilion turcesc DURU 67 , aflată în apropiere de Sevastopol, transmite Arab News.

O altă ambarcațiune de pescuit aflată în zonă a reușit să evacueze cei cinci marinari răniți și s-a îndreptat spre districtul Inebolu, în nordul Turciei. Unul dintre pescari, aflat în stare critică, a murit în timpul operațiunii de salvare , au precizat autoritățile.

Incidentul vine după ce, la sfârșitul lunii mai, Ankara avertiza asupra riscului unei escaladări necontrolate în Marea Neagră, după un atac cu dronă asupra unei nave cargo turcești. Marina ucraineană a transmis atunci că vasul fusese lovit de o dronă rusească.