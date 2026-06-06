Ucraina o lovit una dintre marile rafinării ale Rusiei, la 2.000 de kilometri de frontieră - VIDEO
Rafinărie din Rusia, lovită de drone
Presa ucraineană specializată în apărare confirmă faptul că drone ucrainene au lovit infrastructura rafinăriei Antipinsky una dintre cele mai mari instalații petroliere din Rusia. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată un turn de răcire în flăcări.
Rafinăria Antipinsky este un obiectiv strategic major, cu o capacitate de procesare de peste 9 milioane de tone de petrol pe an, iar lovirea ei marchează un record de distanță pentru dronele ucrainene, subliniază aceeași sursă.
Tyumen se află la aproximativ 2.000 km de granița Ucrainei, ceea ce conferă atacului o semnificație militară și tehnologică aparte .
Deși autoritățile ruse au susținut că dronele au fost „neutralizate” și că nu s-au produs incendii, martori locali au raportat explozii și zgomote puternice în zona industrială, iar canale locale de Telegram au publicat imagini cu intervenții ale echipelor de urgență în apropierea rafinăriei .
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