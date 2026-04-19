Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz

Gărzile Revoluționare Islamice au deschis focul asupra unui petrolier care încerca să tranziteze strâmtoarea. Incidentul a fost confirmat de centrul britanic pentru operațiuni maritime comerciale. Nicio persoană nu a fost rănită. Totul vine după ce, Iranul a anunțat că redeschide integral Strâmtoarea Ormuz pentru navele comerciale, după un armistițiu de zece zile între Israel și mișcarea Hezbollah.

Prin Strâmtoarea Ormuz trece aproximativ o cincime din producția mondială de petrol. Orice restricție asupra navigației în această zonă afectează direct aprovizionarea globală și împinge prețurile în sus.

Înainte de revenirea Teheranului asupra deciziei, Donald Trump anunțase că are vești bune după discuțiile cu Iranul.

Trump susține că diferențele dintre declarații au la bază un interes politic.

Între timp, Trump a anunțat pe rețelele sociale că se pregătește de marea întâlnire cu liderul Chinei, Xi Jinping, despre care spune că este posibil să fie una istorică.