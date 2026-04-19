Legăturile suspecte ale atacatorului cu Armata Rusă

Bărbatul care a ucis șase persoane și a rănit alte 14, în Kiev, a fost identificat de autorități ca fiind Dmitri Vasilchenkov, un fost militar în vârstă de 58 de ani, originar din Moscova, cu cetățenie dublă ucraineană și rusă.

Atacul a avut loc într-un cartier din capitala Ucrainei. Bărbatul a deschis focul asupra civililor pe stradă, după care s-a baricadat într-un supermarket, unde a luat mai mulți ostatici și a continuat să amenințe cu arma. Trupele speciale au încercuit zona și au intervenit de urgență.

La scurt timp după masacru, Volodimir Zelenski a ieșit cu o reacție.

„Au fost salvați patru ostatici. În prezent, s-a raportat că 14 persoane au fost rănite. Din păcate, acest număr ar putea crește pe măsură ce oamenii continuă să solicite asistență medicală. Printre răniți se află și un băiat de 12 ani.”, a declarat Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei.

S-a stabilit că agresorul a dat foc unui apartament înainte de a ieși în stradă înarmat. Acesta fusese deja urmărit penal pentru infracțiuni.

Presa străină susține că Dmitri Vasilchenkov ar fi fost membru al armatei ruse, cu gradul de locotenent-colonel. Mai mult, ar fi fost un susținător al războiului împotriva Ucrainei și ar fi avut legături cu trupele aeropurtate. Din primele informații oficiale, oamenii legii au descoperit că bărbatul deținea arme înregistrate legal.