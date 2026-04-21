Olanda introduce taxa de drum pentru aceste vehicule de la 1 iulie: sistemul va fi digital, iar plata se va face la kilometru parcurs

Măsura se va aplica la nivel național și vizează vehiculele de marfă de mare tonaj. Nivelul taxei poate varia, inclusiv în funcție de clasa de mediu a vehiculului. Astfel, camioanele mai puțin poluante vor plăti mai puțin decât cele mai poluante.

Olanda introduce o nouă taxă de drum

Prin această măsură, autoritățile vizează două obiective clare: distribuirea corectă a costurilor de întreținere a drumurilor și reducerea poluării în transporturi.

Sistemul se va aplica pe majoritatea autostrăzilor, dar și pe unele drumuri importante. Modelul este deja folosit în mai multe state europene, iar unele încearcă îl ducă la un alt nivel. Belgia, de exemplu, analizează introducerea unei taxe pentru șoferii străini în anii următori.