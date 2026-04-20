"ACORDUL pe care îl facem cu Iranul va fi MULT MAI BUN decât JCPOA, denumit de obicei "Acordul Nuclear Iranian", a scris președintele republican pe social media, în urma unor îngrijorări exprimate de opoziția democrată și de unii experți în domeniul nuclear care estimează că el grăbește negocierile pe o temă extrem de complexă.



În timpul primului său mandat la Casa Albă, Trump a retras SUA în anul 2018 din acordul JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action - Planul Comun și Cuprinzător de Acțiune) legat de programul nuclear iranian, afirmând la acea vreme că a fost "cel mai prost acord încheiat vreodată".



Washingtonul a reinstituit atunci sancțiunile împotriva Iranului, care a răspuns prin încălcări succesive ale angajamentelor asumate în acord și a depășit limitele de îmbogățire a uraniului, motiv invocat acum de SUA și Israel pentru războiul lansat pe 28 februarie împotriva Iranului și oprit de un armistițiu de două săptămâni care expiră miercuri.

Negocierile, sub semnul întrebării

După o primă rundă de negocieri americano-iraniene eșuată la Islamabad, perspectivele unei a doua runde de discuții încă nu sunt clare, în timp ce Pakistanul, care s-a impus ca mediator, continuă eforturile pentru găzduirea acestei a doua runde a negocierilor.



Medierea discuțiilor între Iran și SUA se concentrează pe redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz și pe găsirea unei soluții privind uraniul înalt îmbogățit al Iranului, fie prin scoaterea acestuia din țară, fie prin diluare, acestea fiind condiții cheie puse de SUA și Israel pentru un acord



"Eu nu sunt sub absolut nicio presiune, deși totul se va întâmpla relativ rapid!", a adăugat Trump în postarea sa de luni.



Dar rămâne în continuare neclar ce fel de acord de acest fel ar putea fi încheiat în mod credibil de SUA și Iran într-un interval scurt de timp. Acordul din 2015, care a implicat de asemenea Franța, Germania, China, Regatul Unit și Rusia, a avut nevoie doi ani de negocieri și de activitatea aproximativ 200 de specialiști din domeniile fizicii nucleare, finanțelor, dreptului și aplicării sancțiunilor.

