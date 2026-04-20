Fotografia, realizată în orașul creștin Debel, a provocat reacții puternice în mediul politic internațional, în contextul operațiunilor Israelului pentru crearea unei zone-tampon la granița cu Libanul. Imaginea îl surprinde pe militar lovind crucifixul, care fusese răsturnat.

Armata israeliană a transmis că gestul soldatului este „total incompatibil” cu valorile instituției și că incidentul este tratat cu maximă severitate. IDF a subliniat că operațiunile sale vizează infrastructura militară a Hezbollah și nu obiectivele civile sau religioase., scrie Metro.

Reacțiile critice au continuat însă, mai ales în contextul altor acuzații anterioare privind pagube produse unor lăcașuri de cult în regiune, în pofida scuzelor oficiale.