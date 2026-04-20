Premierul Netanyahu reacționează după apariția imaginilor cu un soldat israelian care lovește o statuie a lui Iisus

Statuie a lui Isus din Beirut (rol ilustrativ - Profimedia)
Statuie a lui Isus din Beirut (rol ilustrativ - Profimedia)

Premierul Benjamin Netanyahu a confirmat autenticitatea imaginii în care un soldat israelian lovește cu un baros o statuie a lui Iisus, în timpul operațiunilor din sudul Libanului. Șeful guvernului de la Tel Aviv a condamnat „în cei mai fermi termeni” incidentul și și-a exprimat regretul pentru ofensarea credincioșilor din întreaga lume. 

Fotografia, realizată în orașul creștin Debel, a provocat reacții puternice în mediul politic internațional, în contextul operațiunilor Israelului pentru crearea unei zone-tampon la granița cu Libanul. Imaginea îl surprinde pe militar lovind crucifixul, care fusese răsturnat.

Armata israeliană a transmis că gestul soldatului este „total incompatibil” cu valorile instituției și că incidentul este tratat cu maximă severitate. IDF a subliniat că operațiunile sale vizează infrastructura militară a Hezbollah și nu obiectivele civile sau religioase., scrie Metro.

Reacțiile critice au continuat însă, mai ales în contextul altor acuzații anterioare privind pagube produse unor lăcașuri de cult în regiune, în pofida scuzelor oficiale.