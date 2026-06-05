Sancțiuni americane împotriva actorilor cubanezi responsabili de activități subversive anti-americane

Administrația Trump a anunțat miercuri sancțiuni împotriva a cinci entități și cinci persoane fizice, în cadrul campaniei de presiune maximă față de regimul de la Havana, acuzat de decenii de război politic, ideologic și instituțional împotriva Statelor Unite.

Entitățile vizate:

Ministerul Forțelor Armate Revoluționare din Cuba (MINFAR) — ministerul care controlează armata cubaneză — a fost desemnat ca subdiviziune politică a Guvernului Cubei. Totodată, au fost sancționate Institutul Cubanez de Prietenie cu Popoarele (ICAP), fondat de Fidel Castro în 1960 și implicat în activități de spionaj și contraspionaj, compania turistică AMISTUR CUBA SA — aflată sub controlul ICAP — și Comitetele pentru Apărarea Revoluției (CDR), descrise drept un pilon fundamental al aparatului represiv de stat, aflat sub coordonarea Ministerului de Interne.

Persoanele vizate:

Printre cei sancționați se numără președintele Cubei, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, soția sa Lis Cuesta Peraza și fiul vitreg Manuel Anido Cuesta. De asemenea, au fost desemnați Alejandro Castro Espín — fost șef al serviciilor de informații cubaneze și fiu al lui Raúl Castro — și fiul acestuia, Raúl Alejandro Castro Calis.

Sectorul minier:

A fost sancționată și MINERA LA VICTORIA S.A., un joint venture minier de aur între compania australiană Antilles Gold Ltd și întreprinderea de stat cubaneză Geominera SA, acuzat că generează venituri pentru regim.

Implicații juridice și financiare:

Toate proprietățile și activele persoanelor desemnate aflate pe teritoriul american sau în posesia unor cetățeni americani sunt blocate și trebuie raportate către OFAC (Oficiul pentru Controlul Activelor Străine). Orice entitate deținută în proporție de 50% sau mai mult de una dintre persoanele sancționate este, de asemenea, blocată. Băncile și companiile străine care continuă tranzacții cu aceste entități se expun riscului unor sancțiuni secundare.

Sancțiunile au fost emise în baza Ordinului Executiv 14404 din 1 mai 2026, coroborat cu E.O. 14380 și Memorandumul Prezidențial de Securitate Națională NSPM-5.

Departamentul de Stat al SUA — 4 iunie 2026