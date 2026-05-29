Ilie Bolojan, reacție întârziată de la Chișinău, după ce o dronă a căzut la Galați. Premierul interimar nu și-a întrerupt vizita – VIDEO
Premierul interimar Ilie Bolojan
Ilie Bolojan a făcut în Republica Moldova primele declarații despre drona căzută în Galați, la mai bine de 7 ore de la incident. Premierul a catalogat incidentul drept unul „destul de grav” și a decis să nu își modifice agenda ca să fie prezent în țară la ședința CSAT, așa că își continuă vizita peste Prut. Pentru întoarcerea în țară, a cerut un avion militar spartan care să vină special pentru domnia sa și pentru șeful Cancelariei, Mihai Jurca.
Deși președintele Nicușor Dan a anunțat pentru ora 11:00 o ședință CSAT, Ilie Bolojan anunța de la Chișinău, tot la oea 11:00, că va onora următoarele două întâlniri din programul oficial, iar imediat după încheierea acestora se va întoarce la București.
Condamn ferm această acțiune iresponsabilă a Rusiei și lucrăm în aceste ore și zile pe trei planuri. Primul este cel diplomatic și am convenit în această dimineață cu MAE acțiunea care va fi propusă în CSAT pe cale diplomatică, în așa fel încât să adoptăm sancțiuni față de diplomații ruși la București. Al doilea punct, legat de siguranța la frontiere, este că am convenit cu MApN să ceară NATO transferul de tehnologii militare pe care astăzi nu le avem.
Vă rog să vă gândiți ce înseamnă, în acest context, acțiuni iresponsabile în lumea politică, cum ar fi contestarea legii care permite atacarea dronelor, care a trecut cu mari întârzieri, sau contestațiile la CCR împotriva legislației SAFE.
Voi onora următoarele două întâlniri și, imediat după ce se finalizează, mă voi întoarce la București, a transmis șeful interimar al Executivului.
Citește și:
- 14:19 - Comisia pentru Apărare, după drona rusă căzută la Galați: „România trebuie să continue accelerarea programelor de modernizare a Armatei”
- 14:15 - Locatarii din Galați nu vor primi despăgubiri prin asigurarea obligatorie după explozia dronei
- 14:12 - Senatorii cer înființarea unei comisii de anchetă a activității CNA. Instituția este acuzată de „cenzură ideologică”
- 14:11 - Robert Fico reacționează după explozia dronei de la Galați: „Fac apel la reținere în formularea declarațiilor inflamatorii”
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News