Noi tensiuni în Orientul Mijlociu. Hezbollah respinge acordul

Sursă: Realitatea PLUS

Este criză în Orientul Mijlociu. Gruparea Hezbollah respinge acordul Israel-Liban mediat de Statele Unite. În timp ce Washingtonul vorbește despre progrese diplomatice, gruparea susținută de Iran consideră înțelegerea o capitulare în fața Israelului și anunță că nu vor accepta negocierile umilitoare propuse. Iranul a lansat atacuri aeriene asupra Emiratelor Arabe Unite, Bahrain, Kuweit și Arabia Saudită și a lovit infrastructura petroliera din inima Golfului. În același timp, Israelul a atacat centrul Iranului.

Risc de escaladare majoră la granița Israelului

Gruparea șiită Hezbollah a respins acordul dintre Israel și Liban, deși autoritățile de la Beirut și guvernul israelian își anunțaseră disponibilitatea de a merge mai departe cu planul. Refuzul pune sub semnul întrebării viitorul armistițiului și crește riscul unei noi escaladări regionale.

În forma actuală, acordul prevedea oprirea atacurilor Hezbollah și retragerea combatanților la nord de râul Litani, în timp ce armata libaneză urma să preia controlul unor zone de securitate din sudul țării.

Donald Trump a declarat că Libanul ar trebui să aibă parte de puțină pace.

„Ar fi foarte frumos dacă Libanul ar putea avea puțină pace. Libanul a fost atacat de atâția ani şi a fost mereu în poziția de outsider, şi ar fi foarte frumos dacă s-ar putea pune capăt acestui lucru. Am vorbit cu Benjamin Netanyahu despre asta, am vorbit cu ei despre asta și inclusiv cu Hezbollah am vorbit despre asta.”, a declarat Donald Trump, președintele SUA.

De cealaltă parte, Israelul a lovit o bază de aviație din centrul Iranului.

La rândul lor, iranienii au atacat cu drone Emiratele Arabe unite, Kuweitul, Bahrain, și Arabia Saudia.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, a spus că înțelegerea este una umilitoare și a transmis că organizația nu va accepta niciun acord care nu include retragerea completă a forțelor israeliene din Liban.

În paralel , schimburile de foc au continuat. Israelul a lansat noi lovituri asupra unor ținte din sudul Libanului, iar Hezbollah a ripostat.