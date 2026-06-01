Prețul petrolului crește pe fondul tensiunilor din Orientul Mijlociu

Prețurile petrolului au înregistrat creșteri semnificative luni, după ce Israelul a anunțat extinderea operațiunilor militare în Liban, alimentând temerile privind o nouă escaladare a conflictului regional și posibile efecte asupra aprovizionării globale cu energie.

Contractele futures pentru petrolul Brent au urcat cu 2,43%, până la 93,33 dolari pe baril, în timp ce petrolul West Texas Intermediate (WTI) a avansat cu 2,76%, ajungând la 89,77 dolari pe baril.

Creșterea cotațiilor a venit după ce premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că armata israeliană va extinde operațiunile în Liban. Decizia a fost luată în contextul confruntărilor continue cu gruparea Hezbollah, susținută de Iran, și riscă să afecteze armistițiul fragil negociat anterior între Washington și Teheran.

Analiștii pieței consideră că orice extindere a conflictului în Orientul Mijlociu poate genera perturbări ale livrărilor de petrol, ceea ce susține creșterea prețurilor. Totuși, perspectivele rămân incerte.

Banca de investiții Goldman Sachs a transmis că riscurile pentru evoluția petrolului sunt „bilaterale”. Pe de o parte, eventualele întreruperi ale aprovizionării din regiune ar putea împinge cotațiile și mai sus. Pe de altă parte, încetinirea cererii globale, în special în China și Europa de Vest, ar putea limita avansul prețurilor.

Potrivit estimărilor instituției financiare, datele slabe privind consumul de produse petroliere în cele două regiuni indică un risc de scădere a cererii de aproximativ 2 milioane de barili pe zi, ceea ce ar putea pune presiune asupra pieței în lunile următoare.