China avertizează UE împotriva unor noi restricții comerciale

China a transmis un avertisment ferm către Uniunea Europeană, cerând blocului comunitar să evite introducerea unor noi restricții comerciale și să susțină principiile comerțului liber și ale concurenței loiale. Reacția Beijingului vine după o serie de discuții interne desfășurate de Comisia Europeană privind relațiile economice dintre UE și China.

Într-un comunicat emis de Ministerul Comerțului din China, autoritățile au criticat orice tendință de protecționism și au avertizat că vor răspunde „decisiv” dacă Bruxellesul va adopta măsuri considerate discriminatorii sau instrumente comerciale unilaterale.

Deși reuniunea de vineri a Comisiei Europene nu s-a soldat cu decizii concrete, oficialii europeni au subliniat că actuala situație a relațiilor comerciale și investiționale cu China „nu este sustenabilă”. Bruxellesul a invocat legătura tot mai strânsă dintre aspectele economice și cele de securitate, solicitând o abordare mai coerentă și mai fermă din partea statelor membre.

În același timp, ambele părți au transmis că dialogul rămâne deschis. Beijingul a anunțat că sunt în curs discuții pentru crearea unui mecanism de consultare privind comerțul și investițiile, în timp ce UE continuă să considere China un partener economic important.

Relațiile dintre cele două părți au fost tensionate în ultimii ani de disputele privind tarifele aplicate vehiculelor electrice chinezești, investigațiile reciproce privind practicile comerciale și restricțiile impuse de China asupra exporturilor unor materii prime esențiale.