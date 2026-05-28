BNR lansează o nouă monedă: cum arată și când va intra în circulație
Monede
Banca Națională a României lansează în circuitul numismatic trei monede comemorative dedicate împlinirii a 50 de ani de la obținerea primei note de 10 din istoria Jocurilor Olimpice în proba de gimnastică feminină, performanță realizată de Nadia Comăneci la Montreal, în 1976.
Emisiunea include o monedă din aur cu valoarea nominală de 100 lei, o monedă din argint de 10 lei și o monedă din tombac cuprat de 1 leu. Aversul fiecărei monede o înfățișează pe gimnastă la finalul exercițiului, alături de inscripția „ROMANIA”, stema țării și anul de emisiune 2026.
Reversul comun al celor trei piese o prezintă pe Nadia Comăneci executând exercițiul la paralele inegale, cu numărul gimnastei și nota afișate pe tabela electronică oficială, precum și inscripțiile „PRIMA NOTĂ DE 10”, „MONTREAL 1976” și „NADIA COMĂNECI”.
Tiraje și prețuri
Tirajele aprobate sunt limitate: 200 de piese pentru moneda din aur, 1.000 pentru cea din argint și 2.000 pentru cea din tombac cuprat. Prețurile de vânzare, inclusiv TVA, sunt:
7.800 lei – moneda din aur
1.000 lei – moneda din argint
280 lei – moneda din tombac cuprat
Fiecare piesă este ambalată în capsulă de metacrilat transparent și însoțită de broșură de prezentare și certificat de autenticitate, redactate în română, engleză și franceză, purtând semnăturile guvernatorului BNR și casierului central.
Monedele au putere circulatorie pe teritoriul României și pot fi achiziționate prin sucursalele regionale BNR din București, Cluj, Constanța, Dolj, Iași și Timiș.
