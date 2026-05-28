Procurorul care l-a dat in vileag pe Trump a fost diagnosticat cu cancer

Pam Bondi, fostul procuror general al SUA, a fost diagnosticată cu cancer tiroidian, la scurt timp după ce a fost demisă din funcție luna trecută în contextul scandalului Epstein.

Bondi, în vârstă de 60 de ani, a declarat pentru CBS că urmează un tratament care a inclus o intervenție chirurgicală efectuată acum câteva săptămâni. În ciuda diagnosticului, ea continuă să fie activă profesional și va face parte din noul consiliu consultativ al Casei Albe pe teme de inteligență artificială, Consiliul Prezidențial al Consilierilor pentru Știință și Tehnologie (PCAST).

Cancerul tiroidian, rată de supraviețuire la cinci ani de peste 98%

Cancerul tiroidian are o rată de supraviețuire la cinci ani de peste 98%, majoritatea formelor sale fiind tratabile și vindecabile definitiv, potrivit Cleveland Clinic. Stadiul bolii în cazul lui Bondi nu a fost făcut public.

Contextul demisiei lui Pam Bondi

Bondi părăsise Departamentul de Justiție la începutul lunii aprilie, declarând că este entuziasmată să intre în sectorul privat. Ea urmează să depună mărturie vineri în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților în legătură cu modul în care a gestionat dosarele Epstein — un subiect care i-a adus critici bipartizane, unii parlamentari democrați susținând că anumite documente au fost reținute de la public.

Bondi este al patrulea membru al cabinetului Trump care și-a încheiat mandatul în acest an, după Kristi Noem (Securitate Internă) și Lori Chavez-DeRemer (Muncă).