Haos într-un autobuz din Pitești: o femeie a pulverizat spray lacrimogen și a atacat șoferul. Bărbatul a ajuns la spital

Sursă: Realitatea.net

Momente tensionate au avut loc miercuri seara într-un autobuz Publitrans din Pitești, după ce o femeie ar fi pulverizat spray iritant-lacrimogen în interiorul mijlocului de transport în comun. Incidentul s-a petrecut în timp ce autobuzul circula prin oraș, iar mai mulți călători au coborât speriați în stații.

Potrivit informațiilor apărute ulterior, femeia ar fi repetat gestul de mai multe ori pe traseu. Surse apropiate anchetei spun că pasagerii au început să reclame situația șoferului, după ce în autobuz s-a simțit tot mai puternic mirosul iritant.

Șoferul ar fi fost atacat cu spray lacrimogen

Bărbatul a tras autobuzul pe dreapta, în apropierea Colegiului „I.C. Brătianu”, și a mers către femeie pentru a vedea ce se întâmplă. În acel moment, aceasta ar fi pulverizat spray lacrimogen direct spre șofer, notează Anchetaonline.ro. Au urmat clipe de haos în autobuz. În imaginile apărute ulterior se poate observa cum între cei doi are loc o altercație violentă, iar șoferul îi aplică mai multe lovituri femeii. La un moment dat, un pasager intervine și îl ajută pe șofer să o imobilizeze pe femeie pe un scaun.

Polițiștii au intervenit după apelurile la 112

Călătorii au sunat la 112, iar la fața locului au ajuns polițiști, jandarmi și un echipaj SMURD. Femeia a fost încătușată și dusă la audieri pentru stabilirea exactă a circumstanțelor în care s-a produs incidentul. Din primele informații, niciun pasager nu a avut nevoie de îngrijiri medicale. Șoferul autobuzului ar fi suferit însă o rană în zona arcadei.

Ancheta este în desfășurare

Surse menționate de sursa citată mai sus spun că femeia ar avea probleme psihice, însă acest aspect urmează să fie verificat de anchetatori. Polițiștii continuă cercetările pentru a stabili exact cum s-a desfășurat incidentul și ce măsuri vor fi luate în acest caz.