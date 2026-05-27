Dan Dungaciu, avertisment dur despre irelevanța strategică a României și capcana golirii de sens a unirii cu Republica Moldova

Analistul politic Dan Dungaciu, prim vicepreședinte AUR, trage un semnal de alarmă sever cu privire la statutul geopolitic fragil al României în regiune, avertizând că Bucureștiul riscă să devină un simplu spectator la deciziile de securitate globale. În paralel, sociologul atrage atenția asupra modului în care este gestionat dosarul basarabean, făcând o demarcație clară între idealul unirii și jocurile politice trecătoare de la Chișinău și București.

Dungaciu susține că incertitudinea din prezent nu vine neapărat dintr-un complot gata negociat, ci din faptul că nicio tabără majoră nu are încă o strategie definitivă, o realitate în care România pare complet lipsită de inițiativă.

„Marea teamă este că nu e clar ce se va întâmpla cu România”

În ceea ce privește marile decizii de securitate regională, Dan Dungaciu explică faptul că lipsa de predictibilitate este dublată de o absență totală a României de la masa unde se desenează viitorul strategic.

„...Deci este foarte greu să le descifrăm, pentru că dacă ar fi să spunem că le descifrăm, ar însemna că ele există undeva, așezate, fixate, negociate. Și noi le descifrăm, adică identificăm noi, așa, secretul din spatele unei decizii de securitate. Dar teama mea este că această decizie de securitate încă nu este foarte limpede și că nu e clar nici ce se va întâmpla cu România, așa cum nu este clar în niciun caz nici jocul pe care îl va face România. Pentru că nu este vorba doar despre faptul că totul se poate petrece chiar împotriva ta, ci că tu, de fapt, n-ai niciun rol de jucat niciodată. Nu este cazul, cel puțin în acest moment”, subliniază analistul geopolitic.

Unionismul, confiscat de politicieni care „nu vor face nimic”

Trecând la dosarul relațiilor cu Republica Moldova, Dan Dungaciu cere o delimitare conceptuală clară. Acesta condamnă tendința actuală de a transforma proiectul unionist într-un simplu exercițiu de retorică sterilă, golit intenționat de miza sa politică reală de către partidele aflate la putere.

„Doi, în ceea ce privește Republica Moldova, eu aș face totuși o distincție. Distincția între un proiect unionist pe care noi l-am susținut, îl susținem și îl vom susține, și configurația politică de la Chișinău. Configurația politică de la Chișinău este una, este vremelnică, lucrurile se schimbă... Noi vorbim atât de mult și pe toate canalele despre unionism, ignorând, de fapt, dimensiunea politică a acestui proiect”, afirmă Dungaciu.

Mai mult, analistul observă o încercare deliberată de anihilare a mișcărilor autentic unioniste de pe ambele maluri ale Prutului, prin mutarea discursului către lideri politici care folosesc tema doar ca pe un instrument de imagine, fără nicio intenție pragmatică de implementare.

„Am sentimentul că mulți vor să scoată proiectul unionist inclusiv din repertoriul unui partid care este realmente unionist, cum este AUR, sau să anuleze și să anihileze alte forțe unioniste de la Chișinău, punându-l, dacă vreți, în gura unor politicieni care, evident, nu vor face nimic pentru asta. Nici Bucureștiul, nici Chișinăul”, a încheiat Dan Dungaciu.