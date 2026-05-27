Descoperire șocantă în județul Mureș. Un bărbat a fost găsit înecat în apele pârâului Neaua

Un bărbat a fost găsit, miercuri, înecat în apele pârâului Neaua, din județul Mureș. Anunțul a fost făcut de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mureș, care a transmis că victima are aproximativ 68 de ani.

Pompierii militari din cadrul Punctului de Lucru Sovata au fost solicitați să intervină pentru extragerea unei persoane din pârâul Neaua, în localitatea Viforoasa, comuna Fântânele.

La locul solicitării au intervenit, cu o autospecială de intervenție, precum și un echipaj medical din cadrul Serviciul de Ambulanță Județean Mureș.

Victima, de gen masculin, în vârstă de aproximativ 68 de ani, a fost extrasă din apă, iar echipajul medical aflat la fața locului a declarat decesul acesteia, a precizat ISU Mureș,