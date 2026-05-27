Decizie radicală. Țara NATO care apelează la „umbrela nucleară” a Franței, în detrimentul americanilor

Odată cu retragerea trupelor SUA din Europa și incertitudinile politicii externe a Washingtonului, un stat membru NATO face schimbarea: trece de la americani la „umbrela nucleară” a Franței.

Norvegia a decis să își redefinească strategia de securitate națională. Premierul Jonas Gahr Store a anunțat oficial că țara nordică va intra sub umbrela nucleară a Franței. Decizia reprezintă o ruptură istorică pentru Oslo, o națiune tradițional „atlantistă”, care s-a bazat timp de decenii aproape exclusiv pe parteneriatul strategic cu Washingtonul pentru a-și asigura apărarea.

Hotărârea a fost luată în contextul rearmării masive a Federației Ruse, dar și pe fondul unor incertitudini tot mai mari în rândul capitalelor europene cu privire la viitorul angajament al Statelor Unite în cadrul NATO.

Acordul de la Paris și noua doctrină de descurajare a lui Macron

Anunțul a fost făcut în urma unei vizite oficiale efectuate de premierul Store la Paris, unde s-a întâlnit cu președintele Emmanuel Macron pentru a semna un nou tratat bilateral de apărare. Noul document include aderarea directă a Norvegiei la inițiativa franceză de descurajare nucleară extinsă.

„Facem acest lucru având în vedere situația politicii de securitate din Europa, inclusiv reînarmarea masivă a Rusiei, inclusiv în domeniul nuclear, și faptul că aceasta duce un război pe scară largă împotriva unei alte țări europene”, a explicat premierul norvegian pentru agenția de presă NTB.

Mecanismul gândește o strategie de solidaritate defensivă extremă: practic, orice agresiune militară directă asupra teritoriului Norvegiei ar putea atrage în mod automat o ripostă nucleară din partea Parisului. Cu toate acestea, liderul de la Oslo a ținut să sublinieze o linie roșie internă importantă: pe timp de pace, pe teritoriul Norvegiei nu vor fi amplasate sau staționate arme nucleare franceze.

Flancul estic caută noi garanții: Norvegia calcă pe urmele Poloniei și Lituaniei

Prin acest pas, Norvegia devine al treilea stat european care răspunde pozitiv ofertei lansate de Emmanuel Macron în primăvara acestui an, când liderul francez s-a oferit să extindă arsenalul atomic al Parisului pentru a proteja continentul în fața ambițiilor expansioniste ale Kremlinului.

Anterior, Polonia și Lituania au semnat acorduri similare cu Franța. Cele trei țări aliate împart o caracteristică geografică extrem de sensibilă: toate au granițe directe cu Federația Rusă, Norvegia având o frontieră terestră directă cu rușii în zona strategică a Arcticii. Deși este membru fondator al NATO, Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană, ceea ce oferă acestui acord bilateral o greutate politică suplimentară în arhitectura europeană de apărare.

Raportul de forțe pe tabla de șah a arsenalelor atomice

Inițiativa Franței de a deveni principalul garant nuclear regional vine într-un moment în care Europa încearcă să își clădească o autonomie strategică militară. Totuși, la nivel global, diferențele dintre marile blocuri de putere rămân uriașe.

Potrivit datelor centralizate de Federația Oamenilor de Știință Americani, configurația actuală a focoaselor nucleare arată astfel:

Rusia și SUA: Rămân superputerile incontestabile ale lumii, fiecare deținând peste 5.000 de arme nucleare.

China: Se află pe poziția a treia, cu un arsenal estimat la aproximativ 500 de focoase.

Franța: Dispune de 290 de arme nucleare, fiind singura putere atomică din Uniunea Europeană.

Marea Britanie: Completează tabloul european cu un stoc de 225 de focoase nucleare.

Noul parteneriat franco-norvegian confirmă faptul că statele din proximitatea Rusiei nu mai sunt dispuse să aștepte clarificări politice de la Washington și aleg să își asigure supraviețuirea prin mecanisme europene de descurajare rapidă.