Atacurile constante cu drone lansate de Ucraina pe teritoriul Rusiei provoacă fisuri neașteptate în interiorul NATO. Strategia ofensivă a Kievului stârnește îngrijorare profundă în rândul aliaților occidentali, în special în țările baltice, care se tem de escaladarea conflictului și de repercusiunile politice directe.

O nouă dimensiune tactică a războiului din Ucraina provoacă unde de șoc pe flancul estic al NATO. Rusia folosește masiv sisteme de război electronic (EW) nu doar pentru a neutraliza atacurile ucrainene, ci pentru a bruia și devia deliberat dronele Kievului către spațiul aerian al statelor vecine. Fenomenul, care lovește direct în securitatea Finlandei și a țărilor baltice, aduce la pachet riscuri politice majore și amenință să erodeze sprijinul public pentru Ucraina în regiunile care i-au fost cele mai fidele de la începutul invaziei.

Conform publicației Kyiv Independent , oficialii regionali și analiștii avertizează că repetarea acestor incidente joacă direct în cartea propagandei de la Kremlin, al cărei scop principal este fracturarea unității dintre Kiev și aliații săi occidentali.

De la Finlanda la Letonia: Incidentele care au dărâmat un guvern

Primele semne de alarmă s-au aprins în luna martie, când mai multe drone s-au prăbușit pe teritoriul Finlandei. Ulterior, autoritățile de la Helsinki au confirmat că cel puțin una dintre aeronave era de origine ucraineană, incident pentru care Kievul și-a prezentat rapid scuze oficiale.

Situația a escaladat însă dramatic în luna mai, generând o criză politică profundă în Letonia:

Incidentul din Rezekne: Mai multe drone au pătruns dinspre Rusia în spațiul aerian leton, iar una s-a prăbușit în proximitatea unui depozit petrolier strategic din orașul de frontieră Rezekne.

Deznodământ politic: Din cauza tensiunilor uriașe din interiorul coaliției de guvernare privind vulnerabilitatea securității naționale, premierul leton Evika Silina și-a anunțat demisia pe 14 mai.

La doar câteva zile distanță, pe 19 mai, criza s-a extins în Estonia. Un avion de vânătoare al NATO a interceptat și doborât, în premieră deasupra teritoriului estonian, o dronă suspectată a fi ucraineană, fiind urmată de alte incidente similare în zilele imediat următoare.

Capcana Moscovei: Război electronic dublat de propagandă agresivă

Diplomația de la Kiev a reacționat ferm, explicând mecanismul din spatele acestor devieri de traiectorie. Purtătorul de cuvânt al Ministerului ucrainean de Externe, Heorhii Tykhyi, a subliniat că prăbușirea dronelor în statele NATO nu este un accident logistic ucrainean, ci rezultatul unei acțiuni deliberate a armatei ruse.

„Rusia continuă să redirecționeze drone ucrainene către statele baltice prin mijloace de război electronic. Moscova face acest lucru intenționat, în paralel cu o propagandă intensificată”, a declarat Tykhyi.

Imediat după incidente, mașinăria de propagandă a Kremlinului a trecut la atac. Serviciul rus de informații externe (SVR) a lansat acuzații false conform cărora Ucraina ar folosi bazele din Letonia pentru a lansa atacuri asupra Rusiei. Mai mult, fostul președinte rus Dmitri Medvedev a speculat ironic situația, sugerând că statele baltice ar trebui să invoce Articolul 5 al NATO împotriva Ucrainei, nu a Rusiei.

Alertele liderilor europeni: „Cine își dorește drone pe teritoriul țării sale?”

Deși oficialii occidentali recunosc la unison că Ucraina nu vizează intenționat aliații, presiunea asupra guvernelor locale crește. Fostul președinte estonian Toomas Hendrik Ilves a avertizat că toleranța publicului are o limită: „Cine își dorește drone care intră pe teritoriul țării sale? Fenomenul ar putea afecta în timp opinia publică dacă va continua” .

Ca reacție, miniștrii apărării din regiune au început să ceară Kievului măsuri stricte de siguranță:

Estonia: Ministrul Hanno Pevkur a transmis Ucrainei necesitatea unui control mai riguros asupra operațiunilor din nord-vestul Rusiei pentru a evita daunele politice colaterale.

Polonia: Ministrul Wladyslaw Kosiniak-Kamysz a solicitat public Kievului „mai multă precizie” pentru a nu alimenta tacticile de provocare ale Rusiei.

Diplomația de criză și răspunsul ferm al Alianței: „Vina aparține exclusiv Rusiei”

Conștient de pericolul izolării diplomatice, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sybiha, a anunțat că Ucraina este gata să colaboreze direct și transparent cu structurile de apărare din Finlanda și țările baltice pentru a crea mecanisme de avertizare timpurie și prevenție. La rândul său, Uniunea Europeană a recunoscut escaladarea riscului și a cerut accelerarea programelor comune de apărare aeriană și sisteme anti-drone pe flancul estic.

În ciuda fisurilor politice evidente, liderii baltici rămân fermi pe poziție în ceea ce privește responsabilitatea morală și militară a crizei. Jonatan Vseviov, secretarul general al Ministerului estonian de Externe, a sintetizat poziția regiunii, amintind cauza principală a acestui joc periculos:

„Motivul pentru care dronele zboară în regiune este războiul de agresiune al Rusiei. A fost o alegere făcută la Moscova, nu la Kiev. Ucraina are tot dreptul constituțional la autoapărare.”