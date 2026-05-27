Ministrul Educației, sfidare la adresa unei fetițe de clasa a cincea

Sursă: Realitatea PLUS

Ministrul interimar al Educației continuă sfidarea după ce a fost surprins că stă pe telefon în timpul discursului susținut de o fetiță de clasa a5a. „Lucrez continuu pentru această Educație și Cercetare, copilul meu de 8 ani plânge în fiecare seară că lipsesc. Rămâneți voi cu mizeriile astea”, a spus Mihai Dimian.

Mesajul emoționant al Ilincăi, elevă în clasa a V-a

Ministrul interimar al Educației a ignorat momentul în care eleva povestea cu lacrimi în ochi în cadrul dezbaterii privind sănătatea mintală, organziată de Comisia pentru Învățământ din Senatul României.

Culmea, și moderatoarea evenimentului i-a atras atenția ministrului, însă acesta nu a ridicat ochii din telefon.

Între timp, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a lăudat discursul copilei și a spus că „ar trebui să le explicăm copiilor motivul pentru care nu au voie cu telefonul mobil”.