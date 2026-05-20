Prăjitura magică cu ciocolată. Un singur aluat, trei straturi diferite și nicio tehnică complicată

Sursă: Realitatea.net

Chocolate Magic Cake este unul dintre acele deserturi care par aproape imposibile la prima vedere, dar care demonstrează că ingredientele bine combinate pot crea adevărate minuni culinare. Secretul acestei prăjituri cu ciocolată constă într-un fenomen unic: deși compoziția este turnată ca un singur aluat lichid, în timpul coacerii ingredientele se separă singure în trei straturi distincte, unul superior aerat, unul central cremos și unul inferior dens, similar unui brownie moale.

Rețeta, devenită virală în rândul pasionaților de cofetărie la nivel internațional, nu necesită tehnici complicate de patiserie. Rezultatul final este un desert elegant, cu aromă delicată de ciocolată cu lapte și o notă subtilă de espresso, potrivit celor de la allrecipes.com.

De ce este „magică"

Fenomenul de stratificare nu ține de magie, ci de chimie culinară. Albușurile aerate, gălbenușurile cremoase, laptele cald și baza de cacao interacționează la temperatură moderată într-un mod care generează structura stratificată fără nicio intervenție suplimentară. Temperatura de coacere, 165°C constant, este esențială pentru ca procesul să funcționeze corect.

Ingrediente (tavă 20x20 cm, ~9 porții)

4 ouă (albușuri și gălbenușuri separate)

150 g zahăr alb fin

115 g unt topit și răcorit

1 linguriță extract natural de vanilie

1 linguriță cafea espresso instant (opțional)

1/4 linguriță sare fină

65 g făină albă tip 000

30 g cacao neîndulcită de calitate

500 ml lapte integral încălzit ușor

Zahăr pudră pentru decor

Preparare

Procesul începe cu baterea albușurilor până la vârfuri ferme, acestea formând ulterior stratul superior aerat. Separat, gălbenușurile se mixează cu zahărul până devin cremoase, după care se adaugă untul, vanilia, sarea și espresso-ul. Făina și cacaua se încorporează treptat, iar laptele ușor încălzit se toarnă în fir subțire, obținând un aluat foarte lichid, aspect normal și necesar pentru stratificare.

Albușurile se pliază ușor în compoziție, fără omogenizare completă, tocmai pentru a păstra bucățile de spumă vizibile. Aluatul se toarnă în tavă și se coace 45–50 de minute, până când marginile sunt ferme, iar centrul rămâne ușor tremurător.

Cum se servește

După coacere, prăjitura se răcește la temperatura camerei (1,5–2 ore), apoi se refrigerează încă 2–4 ore pentru stabilizarea straturilor. Se servește rece, tăiată în pătrate, pudrate cu zahăr. Poate fi acompaniată de fructe de pădure, frișcă ușoară sau înghețată de vanilie.

Chocolate Magic Cake este alegerea ideală atât pentru ocazii speciale, cât și pentru orice moment în care vrei un desert spectaculos, făcut acasă, fără echipamente speciale.