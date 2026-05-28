CNA suspendă din nou emisia Realitatea Plus. Cum sunt orchestrate atacurile împotriva Televiziunii Poporului – VIDEO

CNA a decis să suspende iar emisia Realitatea Plus. În cadrul ședinței au fost făcute o serie de afirmații privind motivele pentru care a fost luată această decizie. De exemplu, s-a spus că postul de televiziune face propaganda partidului AUR. Realitatea Plus a cerut puncte de vedere de la Mircea Toma și Vasile Bănescu, mai exact să ni se explice care au fost argumentele care au stat la baza acestei concluzii. Vasile Bănescu a transmis că acceasta "este o percepție publică generală. Mircea Toma nu a răspuns deocamdată.

Aceasta este percepția publică generală (reflectată larg în spațiul social) pe care eu doar am menționat-o în cadrul discuțiilor. Am menționat-o ca pe un fapt larg discutat și împărtășit public, nu am construit-o ca pe o teorie personală. A susține contrariul presupune argumente mai puternice decât cele pe care le livrează realitatea obiectivă și factuală”, a transmis Bănescu.

Iată o serie de argumente din timpul ședinței CNA în care s-a decis suspendarea emisiei Realitatea Plus timp de 3 ore, în ziua de 4 iunie, în intervalul 18:00–21:00.