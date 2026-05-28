ANA MARIA PĂCURARU: Realitatea Plus TV, singurul post din România și din Europa de Est acreditat în delegația media oficială a Casei Albe pentru Summit-ul G7
Ana Maria Păcuraru
Sunt onorată să anunț că voi face parte din delegația media autorizată de White House Travel Office pentru participarea Președintelui Donald J. Trump la Summit-ul G7, care va avea loc la Evian-les-Bains, Franța, în perioada 7-21 iunie 2026.
Realitatea Plus TV este singurul post de televiziune din România — și, potrivit documentelor oficiale ale White House Travel Office, singurul outlet din Europa de Est — inclus în această delegație media americană de prestigiu, alături de New York Times, Wall Street Journal, Washington Post, Reuters și Politico.
Este o recunoaștere istorică pentru jurnalismul românesc și o onoare personală extraordinară. Voi fi acolo pentru a aduce telespectatorilor Realitatea Plus TV cea mai directă și autorizată acoperire a unuia dintre cele mai importante evenimente diplomatice ale anului.
