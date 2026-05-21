Jandarmii au descoperit peste 30 de torțe și petarde asupra unor fani ai artistului Max Korzh, în Piața Constituției

Jandarmii Capitalei au găsit miercuri seară 31 de materiale pirotehnice în urma verificării unui grup de aproximativ 30 de persoane adunate în Piața Constituției, formate din fani ai artistului belarus Max Korzh

Potrivit autorităților, obiectele interzise, torțe și petarde, erau ascunse în instalația de sonorizare a unui autovehicul. Intervenția a avut loc în jurul orei 19:30, în contextul întâlnirii fanilor artistului înaintea concertului programat în București.

„În contextul adunării fanilor lui Max Korzh în Piața Constituției, jandarmii au efectuat verificarea unui grup de aproximativ 30 de persoane. Asupra acestora au fost găsite 31 de materiale pirotehnice a căror deținere este interzisă de cadrul legal în vigoare”, a transmis Jandarmeria Capitalei.

În urma descoperirii, jandarmii au întocmit documentele necesare sesizării organelor de urmărire penală, în baza prevederilor Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive. Persoanele vizate, alături de obiectele confiscate, au fost predate polițiștilor pentru continuarea cercetărilor.

Artistul belarus urmează să susțină un concert pe Arena Națională pe 23 mai.

