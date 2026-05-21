Trupul uneia dintre cele două românce dispărute în Gorlitz, Germania, găsit sub dărâmături

Trupul neînsuflețit al uneia dintre cele două românce dispărute în urma prăbușirii unei clădiri din Görlitz a fost găsit sub dărâmături de echipele de intervenție, au anunțat autoritățile germane.

Este vorba despre turista româncă în vârstă de 25 de ani, dată anterior dispărută, a declarat o purtătoare de cuvânt a poliţiei. Căutările pentru ceilalţi doi dispăruţi, inclusiv cealaltă româncă, continuă.

Echipele de intervenţie au găsit persoana prinsă sub dărâmături miercuri, în jurul orei 22:30, a relatat oficialul german. Ulterior, operaţiunile au fost oprite temporar. Un medic de urgenţă a constatat decesul persoanei, după care trupul a fost recuperat. Poliţia judiciară a ridicat probe şi desfăşoară o anchetă.

Poliţia germană a precizat într-un comunicat, marţi, a doua zi după după prăbuşirea clădiri, că cele trei persoane căutate sunt „două femei în vârstă de 25 şi 26 de ni, de naţionalitate română, şi un bărbat de 47 de ani, de naţionalitate germană şi bulgară”.

„Operaţiunile de salvare şi căutarea persoanelor dispărute continuă”, a declarat o reprezentantă a poliţiei, adăugând că este investigată cauza catastrofei.

Alte două persoane fuseseră iniţial date dispărute, dar s-a dovedit ulterior că se aflau la plimbare în momentul producerii evenimentelor, potrivit cotidianului german Bild.

Oraşul Görlitz, unde a avut loc prăbuşirea, este cunoscut pentru clădirile sale istorice în stil gotic, baroc, renascentist şi Art Deco, care servesc adesea drept decor în filme.