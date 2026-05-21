Razie pe DN1 în Prahova: Zeci de șoferi amendați în doar 4 ore

Polițiștii rutieri din Prahova au aplicat aproape 70 de sancțiuni pe DN1, în cadrul unei acțiuni rapide de control. Viteza excesivă a rămas principala cauză pentru care conducătorii auto au fost trași pe dreapta și amendați.

O acțiune de amploare a avut loc pe 19 mai pe DN1, în cadrul Săptămânii Naționale a Siguranței Rutiere. Polițiștii au ieșit în teren cu toate radarele din dotare, iar rezultatele controlului fulger arată că indisciplina în trafic rămâne o problemă majoră. În doar 4 ore, oamenii legii au aplicat zeci de sancțiuni, vizele principale fiind viteza excesivă — una dintre cauzele generatoare de accidente grave pe șoselele din România.

În total, aparatele radar au înregistrat 66 de abateri de la regimul rutier. Dintre acestea, 49 au fost exclusiv pentru depășirea vitezei maxime admise pe tronsoanele verificate, în timp ce restul de 17 sancțiuni au fost aplicate pentru alte încălcări ale legislației în vigoare.

Permise suspendate pe loc pentru viteză extremă

Pe lângă amenzile usturătoare, patru conducători auto au plecat acasă ca pietoni, după ce au fost înregistrați de aparatele radar cu viteze mult peste limita legală.

Sancțiunile au fost aplicate astfel:

Doi șoferi au depășit limita maximă admisă cu peste 50 km/h .

Alți doi șoferi au fost înregistrați circulând cu peste 70 km/h peste limita legală, riscând cele mai aspre măsuri din Codul Rutier.

Cât timp rămâi fără permis și care sunt amenzile actualizate

Sancțiunile pentru depășirea vitezei sunt direct proporționale cu numărul de kilometri adăugați peste limita sectorului de drum. În plus, șoferii trebuie să fie atenți la portofel: în prezent, valoarea unui punct de amendă este de 202,5 lei , însă de la 1 iulie 2026 aceasta va crește la 216,25 lei , ca urmare a majorării salariului minim brut la 4.325 de lei.

Iată cum se împart sancțiunile în funcție de gravitatea faptei:

Cum se calculează abaterea? Amenda se stabilește strict în funcție de limita sectorului respectiv de drum. De exemplu, dacă pe un tronson de drum european de pe DN1 (unde limita este de 100 km/h) un șofer este înregistrat de radar cu 130 km/h, acesta va fi sancționat pentru o depășire cu exact 30 km/h a vitezei maxime permise.

Limitele generale de viteză în România

Pentru a evita amenzile și punctele de penalizare, șoferii de autoturisme și motociclete trebuie să respecte limitele generale stabilite prin lege, în absența unor indicatoare speciale: