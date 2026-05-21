O femeie de 87 de ani, în stare gravă după un incendiu izbucnit într-un apartament din Câmpina: 18 persoane, evacuate

O femeie de 87 de ani a ajuns în stare gravă la spital, iar 18 persoane au fost evacuate, după un incendiu izbucnit joi dimineață într-un apartament aflat la etajul al doilea al unui bloc de pe strada Mihail Kogălniceanu din Câmpina.

La fața locului au intervenit pompierii și echipajele medicale, care au găsit victima în interiorul locuinței.

Femeia era imobilizată la pat

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova, femeia a fost găsită într-un dormitor de aproximativ 15 metri pătrați, în stare de inconștiență și cu arsuri severe.

„În interiorul apartamentului, într-un dormitor de aproximativ 15 metri pătrați a fost găsită o femeie imobilizată la pat, care prezenta arsuri, aflată în stare de inconștiență. Victima a fost preluată de echipajele medicale și s-au efectuat manevre de resuscitare, fiind transportată la spital de ambulanța SAJ Prahova”, au transmis reprezentanții ISU. Purtătorul de cuvânt al instituției, Andreia Ursachi, a precizat că femeia are arsuri de gradele I, II și III pe aproximativ 40% din suprafața corpului.

Zeci de persoane evacuate din bloc

În urma incendiului, 18 persoane — 15 adulți și 3 minori — au fost evacuate din imobil pentru siguranță. Pompierii au reușit să lichideze incendiul, iar primele verificări arată că focul ar fi pornit, cel mai probabil, de la jarul unei țigări.