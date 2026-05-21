Drama unei mame: Ionela Narcisa s-a sinucis lăsând în urma ei două fetițe

Sursă: Realitatea.net

O comunitate întreagă din județul Argeș este în stare de șoc după moartea unei tinere mămici care a ales să își încheie viața într-un moment de profundă suferință. Ionela Narcisa, mamă a două fetițe și soție, lasă în urmă o durere greu de descris pentru cei care au cunoscut-o și au iubit-o.

Potrivit apropiaților, femeia traversa de mai mult timp o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere emoțional. Aceasta era mama a două copile, dintre care cea mică venise pe lume în urmă cu doar câteva luni. Familia și cunoscuții susțin că tânăra ar fi avut semne ale unei depresii postnatale severe, afecțiune care poate afecta profund echilibrul psihic al unei mame după naștere.

Problemele personale și suferința trăită în tăcere

Surse apropiate familiei vorbesc despre tensiuni și neînțelegeri repetate în viața de cuplu, situații care ar fi amplificat starea fragilă în care se afla Ionela Narcisa. Chiar și în aceste condiții, spun cei care au cunoscut-o, tânăra încerca mereu să își păstreze familia unită și să fie alături de cele două fiice.

Din nefericire, povara emoțională pe care o purta în suflet ar fi devenit prea greu de suportat. Gestul extrem a lăsat în urmă o familie îndurerată și două fetițe care vor crește fără dragostea și grija mamei lor.

Mesaje emoționante după moartea tinerei din Argeș

După apariția veștii tragice, rețelele sociale au fost inundate de mesaje de condoleanțe și gânduri de regret. Una dintre prietenele apropiate ale Ionelei Narcisa a transmis un mesaj sfâșietor, care a impresionat sute de oameni:

„Nu știu dacă există cuvinte potrivite pentru asta. Deși viața ne-a dus pe drumuri diferite, ai rămas mereu în sufletul meu un om bun și cald. Îmi pare rău că ai dus atâtea singură. Sper să fi găsit liniștea pe care nu ai avut-o aici... Drum lin!”

Trupul tinerei, transportat la Medicină Legală

Conform procedurilor legale, trupul neînsuflețit al tinerei a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs tragedia.