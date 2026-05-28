Meta lansează abonamente plătite pentru Instagram, Facebook și WhatsApp. Care sunt prețurile și beneficiile de care vor avea parte utilizatorii

Meta a lansat miercuri primele abonamente cu plată pentru aplicațiile Instagram, WhatsApp și Facebook, având ca obiectul reducerea dependenței companiei de veniturile din publicitate. Anunțul a fost făcut chiar pe Instagram de Naomi Gleit, directorul de produs al Meta.

Instagram Plus și Facebook Plus sunt disponibile la 3,99 dolari pe lună și oferă funcții extinse de analiză statistică, precum și acces la un public mai larg. WhatsApp Plus, la 2,99 dolari pe lună, se axează pe personalizare: stickere premium, tonuri de apel personalizate și teme pentru aplicație.

Viziunea pe termen lung: Meta One

Potrivit lui Naomi Gleit, obiectivul final al grupului este unificarea tuturor acestor oferte într-un singur produs, denumit Meta One. Lansarea vine într-un moment în care compania se află sub presiunea investitorilor, din cauza cheltuielilor masive destinate inteligenței artificiale, între 125 și 145 de miliarde de dolari planificate pentru acest an, în principal pentru centre de date AI. Acțiunile Meta au urcat cu peste 3% pe Wall Street în ziua anunțului.

Nu este prima incursiune a Meta în zona abonamentelor plătite. În 2023, compania a introdus versiuni fără reclame ale Facebook și Instagram pentru utilizatorii europeni, ca răspuns la legislația UE privind protecția datelor, oferind utilizatorilor posibilitatea de a alege între varianta gratuită cu reclame și cea plătită, fără publicitate.