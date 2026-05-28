Crin Antonescu, apel către liberali: „Ridicați-vă în picioare și spuneți ceva până să vă dea afară Ciucu”

Crin Antonescu, fostul lider al PNL, lansează un apel public către liberali care se mai regăsesc în valorile tradiționale ale partidului, îndemnându-i să-și afirme public identitatea și convingerile înainte de a fi marginalizați de noua conducere, reprezentată de Bolojan și Ciucu.

„Eu le spun așa unor oameni, câțiva, câți or mai fi în Partidul Național Liberal: Ridicați-vă în picioare și gândiți-vă, decât să vă dea afară Ciucu, până să vă dea afară Ciucu, spuneți ceva. Nu împotriva lui Bolojan, nu împotriva lui Ciucu. Spuneți cine sunteți, pentru că, atunci când vă vor da afară, să știți că ați plecat pe două picioare.”, a declarat Antonescu pentru Gândul.

Crin Antonescu: „Cred că nu mai poate fi vorba de PNL ca identitate, ca istorie”

Fostul președinte al PNL recunoaște dreptul noilor generații politice de a se coagula în jurul unei idei și al unui lider pentru a construi o formațiune politică. Totuși, el atrage atenția că PNL, în forma în care a existat după 1990, a devenit istorie.

„Deci această limpezire în partid, așa cum merg lucrurile, probabil se va face. Atâta cred oamenii, asta cred. Și e dreptul lor să facă un partid. Și e dreptul lor să-l susțină pe domnul Bolojan sau pe oricine altcineva. Însă despre Partidul Național Liberal ca identitate, ca istorie după ’90, nu vorbesc mai mult. Cred că nu mai poate fi vorba”, a adăugat Antonescu.

Declarațiile vin în contextul în care tensiunile interne din PNL s-au accentuat sub noua conducere a partidului, iar mai mulți lideri se află într-o poziție diferită față de direcția impusă de actualul lider, Ilie Bolojan.