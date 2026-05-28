Șefa spionajului britanic aruncă bomba: Rusia ar fi pierdut aproape jumătate de milion de soldați în Ucraina. „Se retrag de pe front”

Un nou bilanț devastator privind pierderile armatei ruse în războiul din Ucraina a fost prezentat de conducerea serviciilor britanice de informații.

Potrivit estimărilor făcute publice de Anne Keast-Butler, șefa agenției britanice de informații electronice, numărul militarilor ruși uciși de la începutul invaziei ordonate de Vladimir Putin s-ar apropia de pragul de jumătate de milion.

Declarațiile au fost făcute în cadrul primului discurs susținut de Keast-Butler de la preluarea funcției, moment în care aceasta a transmis și un mesaj neașteptat despre situația de pe front. Oficialul britanic a afirmat că trupele Moscovei „se retrag de pe câmpul de luptă” din Ucraina, o situație care, potrivit acesteia, nu a mai fost observată de la finalul anului 2022.

Estimarea prezentată de șefa GCHQ depășește cifrele apărute recent în presa rusă independentă din exil. Publicațiile Meduza și Mediazona calculaseră anterior un total de aproximativ 352.000 de morți în rândul armatei ruse, pe baza datelor extrase din registrele oficiale de succesiune.

Londra vorbește despre „informații noi” privind numărul uriaș de victime

Anne Keast-Butler a susținut că serviciile britanice au obținut date suplimentare care indică pierderi mult mai mari decât cele estimate anterior.

„Există informații noi care arată că aproape jumătate de milion de soldați ruși au fost uciși de la începutul conflictului”, a declarat șefa agenției britanice, citată de The Guardian .

Deși nu a fost comunicat un număr exact, sursele citate arată că evaluarea serviciilor de informații britanice este foarte apropiată de pragul de 500.000 de militari decedați.

În paralel, Ucraina continuă strategia prin care încearcă să provoace Rusiei pierderi umane într-un ritm mai rapid decât capacitatea Moscovei de a recruta noi soldați. Obiectivul Kievului este de a opri presiunea constantă exercitată de armata rusă asupra estului țării, după mai bine de trei ani de confruntări și cedări treptate de teritoriu.

Pierderile Rusiei ar ajunge la 30.000 de oameni pe lună

Evaluările occidentale arată că numărul total al victimelor ruse — morți și răniți grav — ar fi ajuns în luna aprilie la aproximativ 30.000 pe lună.

Secretarul de stat american Marco Rubio declara recent că dintre aceștia, între 15.000 și 20.000 ar fi soldați uciși lunar.

Nivelul extrem de ridicat al pierderilor este pus pe seama încercărilor continue ale Rusiei de a ocupa complet regiunea Donbas, obiectiv fixat în mod repetat de Vladimir Putin.

În ceea ce privește recrutările, datele exacte rămân greu de verificat. Totuși, economistul Janis Kluge a estimat că Rusia reușește să atragă zilnic între 800 și 1.000 de noi militari, ceea ce ar însemna între 25.000 și 31.000 de recruți în fiecare lună.

Avertisment dur privind amenințările Rusiei asupra Europei

În timpul discursului susținut la Bletchley Park, Anne Keast-Butler a afirmat că agenția pe care o conduce desfășoară permanent operațiuni pentru limitarea amenințării reprezentate de Rusia asupra Marii Britanii și a continentului european.

Oficialul britanic a avertizat că Moscova continuă să vizeze infrastructura critică și instituțiile democratice occidentale.

„Un domeniu pe care îl avem în centrul atenției este protejarea datelor și a energiei care circulă prin cablurile și conductele critice din apele britanice și din jurul acestora – facem acest lucru prin expunerea intențiilor, motivelor și capacităților subacvatice ale Rusiei”, a spus Keast-Butler.

Declarația vine la scurt timp după ce ministrul britanic al Apărării, John Healey, a anunțat că forțele britanice au monitorizat timp de o lună submarine rusești de tip Akula și Gugi.

Potrivit acestuia, o navă militară și un avion britanic au urmărit activitatea submarinelor ruse în Atlanticul de Nord, după ce acestea ar fi încercat să inspecteze infrastructura submarină strategică.

Londra și Washingtonul își consolidează alianța serviciilor secrete

Șefa GCHQ a insistat și asupra relației istorice dintre Marea Britanie și Statele Unite în domeniul schimbului de informații, într-un moment în care alianța transatlantică traversează tensiuni politice importante.

Anne Keast-Butler a declarat că niciun stat nu poate combate singur amenințările actuale.

„Nicio națiune nu poate face față singură acestor amenințări”, a afirmat aceasta.

Oficialul britanic a descris cooperarea dintre Londra și Washington drept „un parteneriat puternic și solid, care rămâne fundamental pentru securitatea ambelor țări”, dar și „cea mai puternică alianță de informații din lume”.

Această colaborare a reprezentat baza dezvoltării alianței Five Eyes, structură care include, pe lângă Marea Britanie și SUA, Australia, Canada și Noua Zeelandă.

Spaima viitorului: computerele cuantice care pot sparge criptarea în câteva secunde

Discursul șefei GCHQ a inclus și un avertisment privind viitoarele amenințări tehnologice.

Anne Keast-Butler a explicat că serviciile britanice și Agenția Națională de Securitate a SUA colaborează deja la dezvoltarea unor noi algoritmi de securitate care să reziste atacurilor informatice realizate cu ajutorul computerelor cuantice.

Potrivit acesteia, aceste sisteme ultra-rapide ar putea deveni operaționale în următorii ani și ar avea capacitatea de a sparge actualele metode de criptare într-un timp extrem de scurt.

„Computerele cuantice vor fi capabile să îndeplinească, în câteva secunde, sarcini care în prezent durează ani de zile”, a spus Keast-Butler.

„Aceasta include spargerea codurilor și a criptării care ne păstrează secretele în siguranță astăzi. Așadar, trebuie să ne protejăm sistemele cele mai critice de viitoarele atacuri cuantice.”