Economist de top: Execuția bugetară arată că România a intrat "în cea mai rea formă de recesiune"

Sursă: realitatea.net

Economistul Radu Georgescu avertizează că datele privind execuția bugetară pe luna aprilie arată o deteriorare accelerată a economiei. „România a intrat, în 2026, în stagflație”, spune acesta, descriind situația drept „cea mai rea formă de recesiune economică”.

Primul semnal critic vine din impozitul pe profit, argumentează Georgescu: deși inflația oficială este de aproximativ 10% și veniturile companiilor ar fi trebuit să crească proporțional, datele arată că încasările din impozitul pe profit a urcat cu doar 1,5%.

Diferența uriașă arată o contractare puternică a marjelor și a întregii economii”, explică Georgescu.

Un alt indicator alarmant este TVA-ul colectat, în creștere cu 22%. Economistul spune că această evoluție nu are legătură nici cu consumul, nici cu o colectare mai bună: „Această creștere vine exclusiv din hiperinflație”, în condițiile în care accizele – aplicate la volum – au crescut cu doar 1%.

Investițiile statului au fost reduse drastic: minus 8,9 miliarde de lei față de 2025, adică o scădere de 50%.

Guvernul a tăiat exact de unde nu trebuia: infrastructură, spitale, autostrăzi”, subliniază Georgescu, care consideră că aceasta este cea mai periculoasă direcție pentru economie.

În această paradigmnă, economistul susține că efectele incep să se vadă, citând anunțul Renault privind mutarea producției unor modele Dacia în Turcia, ca urmare a „hiperinflației, riscului valutar și scăderii economice”.