Ilie Bolojan întoarce spatele crizei din țară și face o vizită în Republica Moldova

Ilie Bolojan întoarce spatele crizei din România și pleacă la Chișinău. Premierul demis face o vizită în Republica Moldova , pentru a participa la un eveniment dedicat primarilor de peste Prut.

Vizita va avea loc vineri, iar în cursul ei Ilie Bolojan va avea întrevederi cu președinta Maia Sandu și cu premierul Alexandru Munteanu, cu care va discuta despre proiecte comune și cooperarea între cele două state.

Cei doi vor vizita Alianța Franceză în Republica Moldova / Camera de Comerț și Industrie Franceză în Republica Moldova.

De asemenea, Ilie Bolojan va participa la evenimentul „Primării puternice. Localități dezvoltate”.

Vizita peste Prut are loc în contextul în care proiectul noii legi a salarizării a provocat o scindare socială fără precedent, iar sindicatele din numeroase ramuri și domenii profesionale anunță proteste masive.