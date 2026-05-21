Rareș Bogdan, reacție dură la adresa lui Ilie Bolojan: „SUA ar putea deveni mai rigide în relația cu România!”

Rareș Bogdan a reacționat dur după declarațiile făcute de premierul interimar Ilie Bolojan despre proiectul reactoarelor nucleare modulare mici de la Doicești, considerat unul dintre cele mai importante proiecte energetice dezvoltate în parteneriat strategic cu Statele Unite.

Totul a pornit după ce Ilie Bolojan a pus sub semnul întrebării fezabilitatea proiectului și a criticat modul în care au fost cheltuite fondurile până acum.

Rareș Bogdan: „Proiectul Doicești, cheia parteneriatului cu SUA!”

„Proiectul Doicești, bazat pe tehnologia reactoarelor modulare mici, este nava-amiral a parteneriatului civil-nuclear româno-american. Răsturnarea de situație la care asistăm e o mișcare geopolitică de o duritate rară” , a scris europarlamentarul PNL pe Facebook.

Acesta susține că proiectul nu trebuie analizat doar prin prisma costurilor financiare, ci și prin importanța sa strategică.

„Omiterea sau blocarea Doiceștiului ar putea face ca Washingtonul să devină mult mai rigid, mai birocratic sau mai puțin generos.” a mai adăugat Rareș Bogdan.