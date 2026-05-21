A doua rundă de negocieri cu partidele mari, la începutul săptămânii viitoare la Palatul Cotroceni. Ce așteptări are Sorin Grindeanu de la Nicușor Dan - SURSE

Sursă: Realitatea PLUS

Noi negocieri pentru viitorul Guvern ar urma să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, potrivit unor surse politice. Liderii partidelor mari sunt așteptați la o nouă rundă de consultări la Palatul Cotroceni, unde președintele Nicușor Dan ar putea începe conturarea unei formule de guvernare, potrivit unor surse citate de Realitatea PLUS.

Sursele citate susțin că, în acest moment, toate variantele sunt încă luate în calcul, inclusiv un guvern tehnocrat, un Executiv monocolor sau o formulă de guvern minoritar. În paralel cu negocierile politice, apar și informații legate de proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, considerat un proiect strategic în relația României cu Statele Unite.

Surse: Grindeanu ar fi cerut date despre proiectul Nuclearelectrica

Potrivit acelorași surse politice, liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi solicitat informații actualizate de la Nuclearelectrica despre stadiul proiectului de la Doicești. Subiectul vine în contextul în care premierul Ilie Bolojan a criticat proiectul în trecut și ar fi transmis inclusiv o sesizare către Ambasada SUA privind investiția.

Sursele mai susțin că Ilie Bolojan ar putea cere explicații suplimentare și din partea consilierului său, Sebastian Burduja, având în vedere că o parte dintre plăți ar fi fost făcute în perioada mandatului acestuia la Ministerul Energiei, iar proiectul a fost început în mandatul lui Virgil Popescu. Până în acest moment, persoanele menționate public nu au avut o reacție oficială pe acest subiect.