Accident cumplit în China: 13 morți după ce un microbuz supraîncărcat a lovit un camion

Un grav accident rutier s-a produs joi dimineață în provincia Henan, după ce un microbuz de pasageri a lovit din spate un camion cu semiremorcă pe o autostradă din apropierea orașului Nanyang. Potrivit autorităților locale, 13 persoane au murit, iar alte trei au fost rănite.

Accidentul s-a produs în jurul orei 2:40 dimineața. Primele informații arată că microbuzul implicat avea doar nouă locuri, însă în momentul impactului transporta 16 persoane, fiind supraîncărcat. Impactul a fost extrem de violent, iar autoritățile au intervenit rapid la fața locului pentru acordarea ajutorului medical și pentru gestionarea situației. Cele trei persoane rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Ministerul Securității Publice din China a anunțat că a trimis o echipă specială în Nanyang pentru a coordona ancheta și pentru a stabili exact cum s-a produs accidentul.

Ancheta continuă

Autoritățile încearcă acum să afle toate circumstanțele tragediei, inclusiv dacă supraîncărcarea microbuzului a avut un rol decisiv în producerea accidentului. Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre identitatea victimelor sau despre starea exactă a persoanelor rănite.