Negocieri la Cotroceni: Liderul PACE, Ninel Peia, cere un „premier vindecător” și propune o guvernare cu PSD și AUR

Sursă: Realitatea.Net

Liderul grupului PACE, Ninel Peia, a prezentat joi, în fața președintelui Nicușor Dan, un „Plan național pentru redresare economică în 10 puncte”. Deși sinteza conține măsuri esențiale, în spatele acestui document se află sute de pagini ale unui program de guvernare conceput, potrivit declarațiilor sale, „să le redea românilor demnitatea națională”.

În privința viitorului executiv, Ninel Peia a subliniat că țara are nevoie de o schimbare de paradigmă în fruntea Guvernului și a exclus din start continuarea unor politici de austeritate.

„I-am transmis domnului președinte că în acest moment este nevoie de un prim-ministru vindecător, de un medic capabil să vindece nu doar economia, ci și problemele sociale ale României. Nu mai avem nevoie de prim-miniștri chirurgi care să amputeze fără analize prealabile”, a declarat liderul PACE.

Majoritate de 256 de voturi: Cele două scenarii de guvern propuse de PACE

În cadrul discuțiilor oficiale, Ninel Peia i-a propus șefului statului două variante clare pentru formarea unei majorități parlamentare stabile:

Varianta optimă: Un guvern format din cele trei partide parlamentare care au semnat și au inițiat moțiunea de cenzură. O alianță între PACE, AUR și PSD ar deține în acest moment 256 de voturi , oferind o majoritate asigurată fără a fi nevoie de sprijinul minorităților naționale sau al parlamentarilor independenți.

Varianta alternativă: O formulă guvernamentală axată pe PSD , dublată în Parlament de o alianță stabilă între PACE și AUR .

Ninel Peia a adăugat că, alături de aliații conservatori din opoziție (AUR), va pune presiune pentru implementarea unor măsuri stricte de protejare a capitalului românesc.

Planul economic în 10 puncte: TVA zero și reindustrializarea agriculturii

Planul depus la Cotroceni de grupul PACE vizează reforme fiscale profunde și subvenționarea masivă a tinerilor și agricultorilor. Printre cele mai importante puncte strategice prezentate de liderul politic se numără:

Fisc: Scăderea impozitului pe dividende la firme la un prag de 5% ;

Consum: Reducerea cotei generale de TVA la 19% ;

Tineri: TVA zero pentru tinerii de până în 35 de ani care își cumpără o primă casă;

Investiții: Constituirea unui Fond Național de Investiții destinat exclusiv fermierilor pentru dezvoltarea lanțurilor de procesare din România.

Ninel Peia a explicat necesitatea acestui fond printr-o paralelă extrem de dură legată de exporturile de materie primă brută ale țării.

„România produce, de exemplu, 15 milioane de tone de grâu și consumă 5,5 milioane de tone, însă capacitatea noastră internă de procesare este de doar 3 milioane de tone. Pe scurt, ca să înțeleagă toți românii, ne ducem grâul în Ungaria, Bulgaria sau Ucraina ca să ni-l macine alții”, a explicat acesta.

Alertele demografice: Peste jumătate dintre copii se nasc în Diaspora

În încheierea discursului său, Ninel Peia a avertizat că eșecul programelor economice anterioare a lovit direct în natalitate și în viitorul demografic al României. Liderul PACE a explicat că partidul său va susține doar acele forțe politice care vor pune stop exodului populației.

„Țările care au aplicat aceste măsuri de sprijinire a familiilor tinere au reușit să progreseze. În schimb, în acest moment, mai mult de jumătate dintre copiii români se nasc în afara granițelor, iar marea majoritate a lor nu se va mai întoarce niciodată. Grupul PACE - Întâi România va fi alături de toate forțele politice care își doresc ca România să renască economic, social și din punctul de vedere al creșterii natalității”, a concluzionat acesta.